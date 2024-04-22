Происшествия 22 апреля 2024, 09:27 Уголовное дело возбудили после стрельбы в полицейских в Карачаевске СК: возбуждено уголовное дело после стрельбы в полицейских в Карачаевске РИА «Новости»

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Преступник в Карачаевске выстрелил в сотрудников полиции и похитил оружие. Два правоохранителя скончались, третьего срочно госпитализировали. Об этом сообщили в управлении СК РФ по региону.

По факту нападения на сотрудников полиции возбудили уголовное дело. По данным следственных органов, 22 апреля неизвестный напал на наряд полиции МО МВД России «Карачаевский».

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Злоумышленник выстрелил в полицейских, после чего похитил их табельное оружие и патроны. В рамках уголовного дела проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

В середине апреля правоохранители в Ленинградской области задержали мужчину, который стрелял в полицейского из ружья. В результате происшествия никто не пострадал.