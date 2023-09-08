Общество 08 сентября 2023, 20:36 Цена закрытого неба. Как отмена и перенос рейсов разоряют авиаперевозчиков Заслуженный пилот Смирнов: авиакомпаниям нужна господдержка РИА «Новости»

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Беспилотники ударили по карману отечественных авиаперевозчиков: частично закрытое небо и перелеты на запасные аэродромы вытряхивают из них миллионы рублей. Если крупные авиакомпании пока сдерживаются от повышения цен, для лоукостеров единственный выход не прогореть — переложить траты на пассажиров. Вот только клиентов такой расклад тоже вряд ли обрадует. Спасти ситуацию может только вмешательство государства.

«Победу» подставили беспилотники

Гендиректор авиакомпании «Победа» Дмитрий Тыщук заявил, что попытки Украины атаковать Москву и область беспилотниками сильно осложнили жизнь авиаперевозчикам. Им нелегко адаптироваться к регулярным закрытиям столичных аэропортов, сообщил РБК.

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Самолетам приходится уходить на запасные аэродромы, что означает дополнительные затраты. Если борт шел во Внуково, а сел в Шереметьеве — это примерно час дополнительного времени полета и соответствующие расходы.

Тыщук также отметил, что в 2022 году пассажиропоток серьезно сократился. На это повлияло и то, что за рубежом задержали три судна компании, и закрытие 11 аэропортов на юге России, и введение закрытых зон воздушного пространства, из-за которых увеличилось время в полете.

Коснулось всех

Пресс-секретарь авиакомпании «Уральские авиалинии» Вера Гасникова рассказала «360», что из-за беспилотников ежесуточно задерживают разное количество самолетов.

Например, в один из дней 10 бортов ушли на запасные аэродромы. Задерживать приходится не только те суда, что в воздухе, но и те, что на земле.

Необходимо отметить, что при этом задерживать приходится и рейсы, которые готовятся к вылету. При объявлении сигнала «Ковер» пассажиры остаются в аэропортах, а самолеты находятся в зоне ожидания — без ухода на запасной аэродром. Это тоже сдвигает расписание. Вера Гасникова

Герасимова отметила, что Airbus A320 расходует в среднем две с половиной тонны керосина в час. Тонна керосина стоит от 85 тысяч рублей, поэтому авиакомпании действительно несут немалые расходы. Тем не менее «Уральские авиалинии», по словам пресс-секретаря, не планируют повышать цены на билеты.

Редакция «360» также отправила запросы в авиакомпании «Победа» и «Аэрофлот», но ответов пока не получила.

РИА «Новости»

При ЧП лоукостер проигрывает по расходам

Журналист-аналитик авиаотрасли, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров напомнил, что авиакомпания «Победа» — лоукостер, то есть низкобюджетный перевозчик. Невысокая цена на билеты обусловлена в том числе интенсивным использованием воздушных судов.

«Победа» постарается выполнить на одном самолете больше полетов за сутки, чем это делают другие авиакомпании. Соответственно, все делается значительно быстрее, у них и между взлетом и посадкой меньше промежутки. За счет этого снижается себестоимость. Роман Гусаров

Если происходит задержка, рушится вся эта низкобюджетная модель, подчеркнул аналитик. Классической авиакомпании, где цены выше, но не настолько плотное расписание, легче устранять последствия этих задержек. У «Победы» же, которая берет минимальную цену, рассыпается целая цепочка расписания, это провоцирует большие проблемы.

«Чтобы эффективно компенсировать эти затраты, „Победе“ надо становиться классическим переводчиком с обычными ценами на билеты, что для ее бизнес-модели неприемлемо», — объяснил Гусаров.

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Отмена рейса бьет по времени и карману

Перелеты на запасной аэродром — не слишком быстрое дело, уточнил аналитик. Кажется, что от Внукова до Шереметьева не так далеко, но там еще нужно прождать несколько часов, пока откроют небо. Потом — своей очереди на посадку, ведь далеко не один самолет перенаправили и одновременно вернуться они не могут.

«Их понемногу начинают добавлять в существующие слоты. Остальные самолеты, которые не попали на закрытое небо, вылетают и прилетают по расписанию, а эти начинают потихоньку между ними возвращаться. И когда дойдет очередь до вашего самолета — неизвестно, может быть, и через два часа, и четыре, и более», — сказал Гусаров.

Собеседник «360» подчеркнул, что все эти маневры выливаются во внушительные суммы: нужно оплатить обслуживание при посадке и взлете в Шереметьеве, дополнительные рабочие часы экипажа и израсходованное топливо.

Можно ориентироваться на стоимость экстренной посадки, которую заявляли авиакомпании. Например, на борту кому-то стало плохо и самолет садится в ближайшем аэропорту, чтобы передать пассажира медикам. Так вот, расходы на то, чтобы просто сесть и взлететь по пути следования составляют не менее 10 тысяч долларов. Роман Гусаров

При сбое в расписании, по словам аналитика, есть еще одна статья расходов — обеспечение пассажиров. Всех, кто не смог вылететь вовремя, нужно вовремя накормить, при длительной задержке их обязаны поселить в гостиницу. И речь идет отнюдь не об одном рейсе.

Лоукостерам нужна поддержка

Председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов пояснил, что, учитывая статистику уходов на запасные аэродромы самолетов Московского аэроузла за последний месяц, урон отечественных авиакомпаний измеряется миллионами, а то и миллиардами рублей. Но не обращать внимание на угрозу беспилотников тоже нельзя.

Эти расходы ложатся на плечи авиакомпаний, им очень сложно удерживать цены и поддерживать свой финансовый баланс. Поэтому нельзя жаловаться, когда они «задирают», как говорят их клиенты, цены: они просто пытаются свести баланс, чтобы расходы как минимум равнялись доходам. Олег Смирнов

Смирнов добавил, что дополнительные взлеты и посадки тоже значительно бьют по карманам перевозчиков. Например, во время отрыва от земли тратится в разы больше топлива, чем при горизонтальном полете на высоте 10-11 километров.

«Выход один: компенсировать эти расходы увеличением цен на авиабилеты. Больше выхода у авиакомпании нет. Но если бы государство компенсировало эти расходы из бюджета, роста цен можно было бы избежать», — подытожил председатель комиссии.