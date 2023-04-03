Эксклюзив 03 апреля 2023, 15:11 Пламя от горящей травы в Екатеринбурге приблизилось к домам — видео Видео «360»: пламя от горящей травы в Екатеринбурге подступает к жилым домам

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На Ротной улице в Екатеринбурге загорелась сухая трава. Пламя охватило площадь 10 гектаров и уже начало подбираться к жилым домам. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.

Жители Екатеринбурга заметили поднимающиеся клубы черного дыма. Вокруг города горят поля — специалисты позже установят, из-за чего загорелась сухая трава.

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Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного днем 3 апреля. На место выехали бригады спасателей. Они установили, что пламя распространилось на 10 гектарах, а ситуацию осложняет сильный ветер. По данным регионального МЧС, с пожаром борются 39 представителей ведомства.

В пресс-службе правительства Свердловской области ранее сообщили, что первый в 2023 году лесной пожар потушили в Алапаевском лесничестве. Там пламя охватило 21 гектар, а причиной ЧП стал непотушенный костер. На заседании 30 марта губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить контроль обстановки, а также предусмотреть возможность привлечение дополнительных сил для тушения природных пожаров.