Происшествия 03 апреля 2023, 14:42 МЧС сообщило о горении сухой растительности на площади 10 га в Екатеринбурге МЧС: в Екатеринбурге горят 10 га сухой растительности, есть угроза жилым домам Пресс-служба МЧС

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На Ротной улице в Екатеринбурге загорелась сухая растительность, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. Там уточнили, что пожар распространился на площади 10 гектаров.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурной службы в 15:44 по местному времени. На место происшествия прибыли расчеты спасателей. Они установили, что огонь распространился на 10 гектарах. Этому поспособствовал сильный ветер — сейчас существует угроза распространения пламени на жилые дома.

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«Тушение пожара осложняется отдаленностью водоисточников. Огнеборцы принимают все меры для скорейшей локализации пожара», — отметили в МЧС.

Там уточнили, что к ликвидации пожара привлекли восемь единиц специальной техники и 39 пожарных.

Ранее природные пожары случились на площади более 4,5 тысячи гектаров в Приморье. В регионе зафиксировали 30 очагов возгорания, 29 из которых удалось ликвидировать, еще один — локализовать.