Пламя охватило многоэтажный жилой дом в Ялте. Видео

Вечером в подельник, 10 января, стало известно о сильном пожаре на территории Ялты. На улице Киевской вспыхнул жилой многоквартирный дом. Судя по видео, которое уже начало распространяться в интернете, загорелась кровля здания.

В МЧС по региону уточнили, что первое сообщение о возгорании поступило спасателям в 20:46. На текущий момент сообщается, что в пожаре никто не пострадал и не погиб.

На место уже прибыли пожарные бригады: с огнем борются сразу 53 человека личного состава и 16 единиц техники. По сообщениям МЧС, пожару присвоили повышенный ранг. На данный момент огонь уже охватил площадь более 100 квадратных метров, существует угроза дальнейшего распространения пламени, сообщило Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что в понедельник семерых человек спасли из пожара в Сочи. Там на улице Санаторная загорелся одноэтажный частный дом, никто не пострадал и не погиб. Все произошло около полудня. Спасатели прибыли на место спустя всего семь минут после первого сообщения о возгорании.