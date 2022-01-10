Семь человек спасли из пожара в Сочи

Пожар произошел на улице Санаторная в Сочи. Там загорелся одноэтажный частный дом. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Спасатели выехали на место происшествия около 12 часов дня. Спустя семь минут они прибыли на пожар и приступили к тушению. Из огня спасли семь человек. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Ранее частный дом загорелся в городе Шарья в Костромской области. В результате скончалась одна женщина.