Пламя охватило квартиру в жилом доме Ноябрьска | 360°

Все новости

Эксклюзив

19 сентября 2022, 14:01

Запрет на въезд россиян в Прибалтику станет ударом для только для жителей северо-запада России

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:59

Врачи из Луховиц начали проводить новые виды операций на современном оборудовании

Реклама

Мир

19 сентября 2022, 13:58

Гроб с телом Елизаветы II доставили в Вестминстерское аббатство

Наука

19 сентября 2022, 13:55

Действующий глава РАН снял свою кандидатуру с выборов

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:53

Прием заявок на поддержку сельскохозяйственных компаний открыли в Подмосковье

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:49

Более полумиллиона жителей Подмосковья вакцинировались от гриппа

Власть

19 сентября 2022, 13:38

Песков сказал, что идею Кадырова о «самомобилизации» должны оценивать военные

Здоровье

19 сентября 2022, 13:37

Медики выявили на 7 тысяч меньше новых случаев COVID-19 за сутки

Подмосковье

19 сентября 2022, 13:36

Муралы украсили фасады 37 домов в Балашихе

Происшествия

19 сентября 2022, 13:52

Пламя охватило квартиру в жилом доме Ноябрьска

Читать 360tv в

Пожар произошел в Ноябрьске. Там пламя охватило квартиру на 15-м этаже жилого дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Реальный Ноябрьск».

Возгорание произошло в доме № 15 на улице Ленина, передали «Дни.ру».

Реклама

На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Реклама

Ранее стало известно, что спасателям удалось ликвидировать все лесные пожары в Рязанской области. Кроме того, побороть огонь удалось и в Ивановской области.

Пожары

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама