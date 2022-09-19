Пламя охватило квартиру в жилом доме Ноябрьска | 360°

Происшествия 19 сентября 2022, 13:52 Поделиться Telegram

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Пожар произошел в Ноябрьске. Там пламя охватило квартиру на 15-м этаже жилого дома. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал «Реальный Ноябрьск».

Возгорание произошло в доме № 15 на улице Ленина, передали «Дни.ру».

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На место происшествия прибыли сотрудники пожарной службы. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

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Ранее стало известно, что спасателям удалось ликвидировать все лесные пожары в Рязанской области. Кроме того, побороть огонь удалось и в Ивановской области.

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