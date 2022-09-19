«Плачу без конца». Мать тренера девочки, утонувшей в бассейне, назвала случившееся шоком | 360°

Эксклюзив 19 сентября 2022, 14:14 Поделиться Telegram

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Viber «Плачу без конца». Мать тренера девочки, утонувшей в бассейне, назвала случившееся шоком Мать тренера утонувшей в бассейне девочки исключила версию с халатностью дочери Unsplash

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Тренер по синхронному плаванию, чья подопечная утонула во время тренировки в бассейне в Подольске, занимается преподаванием с 2007 года, рассказала «360» ее мама. По словам женщины, специалист подходила к работе с большой ответственностью, а дети любили заниматься под ее руководством.

«Мы просто в шоке, конечно. Ребенка жалко, но она не могла просто по своей халатности [допустить случившегося]. Она очень ответственная», — рассказала собеседница «360».

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По словам матери тренера, девушка начала преподавательскую деятельность после окончания школы. Под ее руководством занималось много детей, и они стремились посещать именно ее занятия.

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«Она сама в шоке, и я без конца плачу <…>. Она работала раньше в Москве, и дети всегда ее любили. Переживали, когда тренер другой, они всегда хотели только к ней. Какая-то ошибка произошла», — поделилась переживаниями женщина.

Все случилось в Подольске 18 сентября. В бассейне на улице Орджоникидзе во время тренировки по синхронному плаванию погибла девочка-подросток. По факту смерти ребенка возбудили уголовное дело.

«В настоящее время осуществляются комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — уточнили в СК.

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