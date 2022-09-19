Девочка утонула в бассейне в Подольске. Мать пожалела тренера | 360°

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Девочка утонула в бассейне в Подольске. Мать пожалела тренера

Прокуратура Подольска начала проверку после смерти девочки во время тренировки в бассейне

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Девочка-подросток погибла во время тренировки по синхронному плаванию в Подольске. Преподавателя уже задержали. Мама девочки в интервью «360» рассказала, что ранее к тренеру не было никаких претензий.

Она назвала преподавателя профессионалом своего дела. По ее словам, тренер отличалась внимательностью к детям. Кроме того, у задержанной есть собственные дети.

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«Она профессионал. Всегда была внимательной к детям. Я сожалею, что ей сейчас приходится находиться в заключении», — отметила собеседница «360».

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Сама трагедия произошла 18 сентября в бассейне на улице Орджоникидзе. По словам мамы погибшей девочки, пострадали еще несколько детей.

Делом уже занялась прокуратура округа. Об этом сообщили в Telegram-канале подразделения ведомства по Московской области. Кроме того, по факту смерти девочки возбудили уголовное дело по части второй статьи 238 УК России. Она предусматривает наказание за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека.

Подольск

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