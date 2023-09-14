Происшествия 14 сентября 2023, 04:04 Москвичка совратила 12-летнюю дочь и снимала с ней порно-ролики Freepik

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Полицейские задержали 41-летнюю москвичку, которая совратила свою дочь и снимала порно-ролики с ее участием. Информация об этом появилась в Telegram-канале Shot.

Бухгалтер из района Выхино-Жулебино заставляла свою дочь заниматься с ней сексом. Процесс женщина снимала на телефон, а видео планировала продавать педофилам в интернете.

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Запуганный ребенок рассказал о происходящем друзьям семьи, которые обратились в правоохранительные органы. Полицейские задержали женщину. На допросе она во всем созналась.

Против женщины возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего с целью изготовления порно». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В июле стало известно, что жительница Ростовской области родила ребенка от подростка, которого совратила в 14-летнем возрасте. Два года пара жила в гражданском браке, а теперь молодые собираются узаконить отношения.