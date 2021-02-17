Пятерых россиян задержали при попытке незаконно пересечь сирийско-турецкую границу

Пять россиян задержаны на юге Турции при попытке незаконного перехода через границу из Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции.

На сайте турецкого ведомства сообщается, что 17 февраля военные в районе Нарлыджа в провинции Хатай задержали шесть человек: пятерых граждан из России и одного из Ливии. В Турцию они пытались попасть из Сирии.

По предварительным данным, одна из задержанных — россиянка, находящаяся в розыске за принадлежность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Ранее в Татарстане и Крыму задержали группу финансистов террористической организации «Исламское государство»*. Они собирали деньги боевикам под видом благотворителей с 2015-го по 2019 год через сообщества в Сети. Следователи завели дела по уголовной статье «Содействие террористической деятельности».

*«Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России.