Эксклюзив 23 января 2024, 10:42 Пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер

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Полицейские задержали пятерых россиян, игравших в покер, на Раваи (остров Пхукет, Таиланд). Как стало известно «360», правоохранители обыскали виллу, где устраивали азартные игры.

Полиция изъяла игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки. Другие детали происшествия неизвестны. В распоряжении канала есть кадры с места задержания.

Ранее, в апреле 2023 года, СМИ писали, что полицейские накрыли на Бали организованное россиянами подпольное казино. Его обнаружили на вилле в районе Чангу. Желающие платили за вход примерно по 10 тысяч рублей. В момент прибытия правоохранителей на вилле играли 26 россиян и один житель Белоруссии. Некоторых игроков задержали. Россияне жаловались, что их якобы продержали двое суток без еды и воды, а наконец отпустив, не вернули паспорта — за них потребовали деньги.

В начале января 2024 года подпольное казино накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику. По факту происшествия возбудили уголовное дело.