Криминал 10 января 2024, 17:59 Томские полицейские накрыли подпольное казино

Читать 360tv в

В Северске полицейские накрыли подпольное казино вместе с сотрудниками Росгвардии и ФСБ. Об этом сообщил Piter.TV со ссылкой на УМВД России по Томской области.

Игорное заведение организовали в подвале на Коммунистическом проспекте, в него мог прийти лишь ограниченный круг людей. При обыске из казино изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику.

Реклама

По данному факту возбудили уголовное дело, полиция ищет организаторов подпольного казино.

Авторы: