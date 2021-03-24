Пятеро детей пострадали при столкновении легковушки и грузовика в Башкирии. Видео

Пять детей пострадали в результате ДТП с участием легкового и грузового автомобилей в Зилаирском районе Башкирии. Об этом сообщило управление МЧС по республике.

Авария произошла на 20-м километре автодороги Юлдыбаево — Акъяр — Сара в районе села Матраево. Столкнулись две машины: грузовик ГАЗ-53 и легковушка ВАЗ-2110.

В автомобилях находились семь человек, в том числе пять детей. Для спасения людей было привлечено семь единиц техники и 16 человек. Обошлось без жертв, но все пятеро детей пострадали.

По информации ТАСС, сообщение об аварии поступило в 05:00 по московскому времени. В экстренных службах сообщили, что трое детей находятся в состоянии средней степени тяжести, их доставили в ЦРБ Зилаирского района.

Ранее в Москве объявили в розыск водителя Mercedes, который во вторник сбил двух женщин на севере столицы. После ДТП он бросил машину на месте происшествия и скрылся. Владелец машины заявил, что продал ее. Пострадавшие женщины были доставлены в больницу, где обе скончались от полученных травм.