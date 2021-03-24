Водителя, сбившего двух женщин на севере Москвы, объявили в розыск

Сотрудники полиции установили личность водителя, который сбил двух пешеходов на севере Москвы и покинул место ДТП. Виновника аварии разыскивают, заявили в столичной Госавтоинспекции. Предполагаемый владелец машины заявил, что продал ее.

Авария произошла во вторник, около пяти часов вечера. Автомобиль Mercedes врезался в припаркованную легковушку и вылетел на тротуар, сбив двух женщин. Одна из них скончалась в больнице, сообщили в ГИБДД. Вторая, по данным СМИ, также погибла.

«Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками Госавтоинспекции принимаются меры по установлению места нахождения виновника аварии, его личность уже установлена», — сказано в Twitter московского управления ГИБДД.

По данным СМИ, Mercedes принадлежит 23-летнему жителю Москвы Сидикшоху Рахматову, который часто нарушал ПДД. За последние пару месяцев он не оплатил штрафов на 35 тысяч рублей.

Сам Рахматов написал в Instagram: «За рулем был не я, машину я продал».

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Подробностей мужчина не сообщил.