Пять тел нашли на месте пожара в Казани

В Казани загорелось здание бывшей проходной производственного предприятия. Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили на месте происшествия тела пяти погибших мужчин.

Информация о возгорании поступила в 03:55 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. Полыхал второй этаж постройки на улице Адмиралтейской.

«Происходило горение помещения на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия», — уточнили в ведомстве.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану

В МЧС уточнили, что на месте пожару присвоили второй ранг сложности. Пламя тушили четыре звена газодымозащитной службы.

«В ходе тушения <…> обнаружены тела пяти погибших мужчин», — подчеркнули спасатели.

Открытое горение удалось ликвидировать в 04:30 на площади примерно в 100 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются. Для его тушения привлекли 58 человек и 21 единица техники.