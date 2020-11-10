10 ноября 2020, 06:40
Пять тел нашли на месте пожара в Казани
В Казани загорелось здание бывшей проходной производственного предприятия. Приехавшие тушить пожар спасатели обнаружили на месте происшествия тела пяти погибших мужчин.
Информация о возгорании поступила в 03:55 10 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану. Полыхал второй этаж постройки на улице Адмиралтейской.
«Происходило горение помещения на втором этаже административной части неэксплуатируемого двухэтажного здания (проходной) бывшего производственного предприятия», — уточнили в ведомстве.
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану
В МЧС уточнили, что на месте пожару присвоили второй ранг сложности. Пламя тушили четыре звена газодымозащитной службы.
«В ходе тушения <…> обнаружены тела пяти погибших мужчин», — подчеркнули спасатели.
Открытое горение удалось ликвидировать в 04:30 на площади примерно в 100 квадратных метров. Причина пожара и обстоятельства гибели уточняются. Для его тушения привлекли 58 человек и 21 единица техники.