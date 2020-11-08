Склад парфюмерии полностью сгорел в Екатеринбурге

Склад парфюмерии, электрооборудования и бытовой техники сгорел в ночь на 8 ноября в Екатеринбурге. В здании обрушилась кровля на площади 750 квадратных метров.

«Чуть более часа потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем на площади 1500 квадратных метров в здании склада, расположенного на улице 8 Марта, 267а в городе Екатеринбурге», — сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Огонь очень быстро распространился по складу, потому что там хранилось много горючих материалов. Баллончики бытовой химии из-за повышенных температур взрывались.

В тушении пожара принимали участие 61 спасатель, 19 единиц спецтехники, четыре звена газодымозащитной службы. Пострадавших нет. Инженерно-химическая лаборатория не выявила превышение вредных веществ в воздухе.