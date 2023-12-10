Происшествия 10 декабря 2023, 13:08 Авария оставила без отопления почти 30 тысяч жителей Саратова Прокуратура: из-за аварии 140 домов в Саратове остались без отопления Прокуратура Саратовской области / Telegram

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Авария на коммунальных теплосетях в Саратове оставила в воскресенье без отопления порядка 140 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Саратовской области / Telegram Прокуратура Саратовской области / Telegram Прокуратура Саратовской области / Telegram Прокуратура Саратовской области / Telegram

«Авария произошла на улице Куприянова Ленинского района Саратова на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зону отключения временно попали семь социальных объектов и свыше 140 многоквартирных домов», — заявили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что начались работы по подключению объектов к теплу по временной схеме и устранению последствий ЧП. Прокуратура начала проверку, глава областного ведомства взял ее под свой контроль.

РИА «Новости» уточнило, что без отопления остались около 28 тысяч человек.

Филиал «Т Плюс» в Саратове уточнил в Telegram-канале, что сотрудники компании выявили дефект трубопровода, работы по восстановлению завершат до 12:00 в понедельник, 11 декабря.

Ранее в Сергиевом-Посаде устранили аварию на теплотрассе СТЭК на улице Осипенко.