10 декабря 2023, 13:08
Авария оставила без отопления почти 30 тысяч жителей Саратова
Прокуратура: из-за аварии 140 домов в Саратове остались без отопления
Авария на коммунальных теплосетях в Саратове оставила в воскресенье без отопления порядка 140 многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
«Авария произошла на улице Куприянова Ленинского района Саратова на тепловых сетях диаметром 1200 миллиметров. В зону отключения временно попали семь социальных объектов и свыше 140 многоквартирных домов», — заявили в ведомстве.
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В пресс-службе добавили, что начались работы по подключению объектов к теплу по временной схеме и устранению последствий ЧП. Прокуратура начала проверку, глава областного ведомства взял ее под свой контроль.
РИА «Новости» уточнило, что без отопления остались около 28 тысяч человек.
Филиал «Т Плюс» в Саратове уточнил в Telegram-канале, что сотрудники компании выявили дефект трубопровода, работы по восстановлению завершат до 12:00 в понедельник, 11 декабря.
Ранее в Сергиевом-Посаде устранили аварию на теплотрассе СТЭК на улице Осипенко.
ЖКХ
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