21 марта 2024, 19:20
Пять полицейских получили ранения при задержании подозреваемого в Луганске
СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских в Луганске
Пять полицейских пострадали в Луганске при попытке задержать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления — злоумышленник привел в действие взрывное устройство. Подробности сообщили в пресс-службе СК по Луганской Народной Республике.
Сотрудники МВД России преследовали подозреваемого, который ехал в такси. На светофоре в Ольховском квартале полицейские вытащили мужчину из машины, но тот «привел в действие взрывное устройство».
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«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии, мужчина, личность которого в настоящее время устанавливается, погиб. Водитель транспортного средства не пострадал», — передали в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Ранее силовики в Луганске задержали украинца за финансирование «Азова»*. Подозреваемый с помощью мобильной платформы мог переводить средства участникам запрещенного украинского объединения. Против мужчины возбудили уголовное дело.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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