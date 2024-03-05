Криминал 05 марта 2024, 10:49 Силовики в Луганске задержали украинца за финансирование «Азова» СК: в Луганске задержали подозреваемого в финансировании терроризма мужчину

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Гражданина Украины задержали в Луганске в связи с обвинениями в финансировании запрещенной в России террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Финансирование терроризма». По информации СК, украинца подозревают в передаче денег батальону «Азов»*.

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По версии следствия, подозреваемый с помощью мобильной платформы переводил средства участникам запрещенного украинского объединения с февраля по ноябрь прошлого года.

«Подозреваемый задержан в центре республиканской столицы при силовой поддержке Росгвардии», — указали в пресс-службе.

Ранее ФСБ поймала двух жителей Крыма, которые готовили теракт в регионе по заданию украинских спецслужб. У одного из задержанных нашли взрывчатку, детонаторы и другие устройства. В телефоне подозреваемого также обнаружили переписку о готовящемся теракте на железнодорожном полотне.

* Запрещенная в России террористическая организация.