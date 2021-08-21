Пять осужденных сбежали из психбольницы в Бурятии

Пять человек сбежали из психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района Бурятии. В этом учреждении проходят принудительное лечение осужденные. О происшествии у себя в Facebook сообщил глава республики Алексей Цыденов.

«Предварительно сбежали пять человек, но пока информация уточняется. На место выдвинулись бойцы ОМОНа и СОБРа. Для координации действий на место выехало руководство МВД. Местных жителей просим проявлять бдительность и следить за детьми», — написал он.

В начале августа пять заключенных сбежали из изолятора в Истре. Среди них был Александр Мавриди, который подозревается в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова. В настоящее время четыре беглеца задержаны. Мавриди пока остается на свободе.