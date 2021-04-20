Пять машин столкнулись в Новосибирске

Произошла массовая авария в Новосибирске. Врезались пять машин. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на новосибирскую службу эвакуации «АСТ-54».

По их данным, никто не пострадал. Одна из машин перевернулась на бок и заблокировала движение на улице. В результате сейчас сложно попасть на улицу Фрунзе.

Ранее автомобиль сбил школьника в районе Строгино на северо-западе Москвы. Подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.