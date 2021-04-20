Водитель сбил школьника на пешеходном переходе в Москве. Видео

Автомобиль сбил школьника в районе Строгино на северо-западе Москвы. Подросток перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора. В распоряжении «360» появилось видео с камеры наблюдения.

На кадрах можно заметить, как мальчик пытается перебежать дорогу на красный свет. Перед ним останавливается автобус, но по другой полосе мчится иномарка, которая сбивает его на полном ходу. Водитель машины после этого остановился. Подросток упал на трамвайные пути и попытался подняться на ноги.

Это произошло на улице Маршала Катукова, вблизи дома 13, корпус 1.

В Дептрансе Москвы сообщили, что 12-летний мальчик отделался переломом лодыжки. Столичные власти напомнили, что что соблюдать правила дорожного движения крайне важно для всех, и переходить дорогу нужно только на зеленый свет.

Движение в районе ДТП не затруднено. Детали происшествия уточняются. На месте работают городские службы.

В минувшую субботу в центре Москвы автобус сбил пешехода на улице Большая Никитская. Пешеход получил травмы. Он переходил дорогу в неположенном месте.