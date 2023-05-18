18 мая 2023, 19:42
Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае
РЖД: пять грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Балай-Камарчага в Красноярске
В Красноярском крае на перегоне Камарчага — Балай сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Об этом сообщили на сайте Красноярской железной дороги.
«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет», — сообщили в пресс-службе РЖД.
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Для устранения последствий к месту отправили восстановительные поезда. Причины происшествия выяснит специальная комиссия Красноярской железной дороги.
Пассажиров предупредили, что из-за происшествия возможны задержки электричек и поездов дальнего следования.
«Есть вероятность отклонения от графика более одного часа», — добавили в организации.
В этот же день в Симферопольском районе Крыма из-за подрыва с рельсов сошли 11 вагонов с зерном. Движение на участке Симферополь — Севастополь приостановили. Для пассажиров запустили автобусы, которые будут ходить до вечера.
Поезда
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