Происшествия 18 мая 2023, 19:42 Пять грузовых вагонов сошли с рельсов в Красноярском крае РЖД: пять грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Балай-Камарчага в Красноярске Pxhere

Читать 360tv в

В Красноярском крае на перегоне Камарчага — Балай сошли с рельсов пять грузовых вагонов. Об этом сообщили на сайте Красноярской железной дороги.

«В результате происшествия пострадавших нет, угрозы экологии нет», — сообщили в пресс-службе РЖД.

Реклама

Для устранения последствий к месту отправили восстановительные поезда. Причины происшествия выяснит специальная комиссия Красноярской железной дороги.

Пассажиров предупредили, что из-за происшествия возможны задержки электричек и поездов дальнего следования.

«Есть вероятность отклонения от графика более одного часа», — добавили в организации.

В этот же день в Симферопольском районе Крыма из-за подрыва с рельсов сошли 11 вагонов с зерном. Движение на участке Симферополь — Севастополь приостановили. Для пассажиров запустили автобусы, которые будут ходить до вечера.