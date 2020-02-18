Пять человек ранены и один погиб при столкновениях на границе с Донбассом

Информация появилась на официальной странице ООС в Facebook.

Один человек погиб, еще пять получили тяжелые ранения при вооруженном конфликте на границе с Донбассом.

Отмечается, что столкновения возникли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что атака позиций ВСУ — попытка сорвать установление мира в Донбассе.