18 февраля 2020, 15:29
Пять человек ранены и один погиб при столкновениях на границе с Донбассом
Штаб Операции Объединенных сил Украины заявил о смерти военнослужащего ВСУ. Об этом сообщила «Газета.ru».
Информация появилась на официальной странице ООС в Facebook.
Один человек погиб, еще пять получили тяжелые ранения при вооруженном конфликте на границе с Донбассом.
Отмечается, что столкновения возникли вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.
Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что атака позиций ВСУ — попытка сорвать установление мира в Донбассе.