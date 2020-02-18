Зеленский назвал атаку на ВСУ попыткой сорвать мирный процесс в Донбассе

Такое заявление Зеленский сделал на личной странице в Facebook.

Глава государства обратил внимание на то, что утром 18 февраля позиции ВСУ недалеко от населенных пунктов атаковали.

«Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неустанными шагами», — добавил он.

По мнению Зеленского, военные государственной армии «дали достойный отпор», но претерпели потери. Он отметил, что сейчас фаза активных боев прошла.