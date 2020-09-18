Пять человек пострадали во время урагана в Подмосковье

Вечером 17 сентября в московский регион пришли ливни со штормовым ветром. В Подмосковье во время урагана пять человек получили травмы из-за падения деревьев и различных конструкций.

Как сообщили в региональной управе МЧС, ветер повалил 112 деревьев в 13 населенных пунктах Московской области, а в Солнечногорске опрокинул остановку. Во время непогоды пострадали пять человек.

Упавшие деревья распиливали и убирали 56 человек и 18 единиц техники. Разбушевавшаяся стихия повредила 23 машины.

Из-за урагана без света остались 2523 жителя 65 населенных пунктов Подмосковья. Аварийные службы уже все починили, электричество вернулось в дома.

Ураган бушевал в московском регионе весь вечер. Порывы ветра достигали 26 метров в секунду. Москва вчера вечером встала в пробках из-за ливня. За два часа в столице выпала почти треть месячной нормы осадков.

18 сентября ненастье отступило. Сегодня в московском регионе облачно, местами кратковременный дождь. Днем столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью 10 метров в секунду. Местами возможны порывы, но уже не такие сильные — до 17 метров в секунду.