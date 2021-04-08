Пять человек пострадали в аварии маршрутки и минивэна в Подмосковье

Под Москвой на пятом километре трассы М7 «Волга» столкнулись маршрутка Mercedes и автомобиль Hyundai. В результате пострадали пять человек, сообщили «360» в пресс-служба главка МВД Московской области.

Столкновение произошло примерно в 22:00, уточнили там. Другие подробности пока неизвестны. По данным источника «360», маршрутка столкнулась в минивэном. Ранее сегодня в Санкт-Петербурге Infiniti врезалась в припаркованный автомобиль. Виновник аварии скрылся с места происшествия. За рулем, по данным источника «360», был Илай Благоевич — бизнесмен и ведущий FM78.ru.