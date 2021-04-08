Петербургский радиоведущий протаранил припаркованную машину и уехал с огоньком. Видео

В Санкт-Петербурге Infiniti протаранила припаркованный автомобиль и уехала с места происшествия. За рулем устроившей ДТП машины был радиоведущий Илай Благоевич, рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. В кадре белая Infiniti после поворота зацепила правым боком стоявшее возле бордюра авто.

Машина немного постояла, а потом уехала. Позже в ней что-то загорелось: из-под днища белой иномарки летели искры. Доехав до нужного места, водитель припарковал автомобиль и отправился домой.

Благоевич, судя по данным из открытых источников, является владельцем офиса TUI Парнас. Он также работает ведущим на радио.