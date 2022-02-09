Пять человек пострадали при взрыве газа в гараже в Тюмени

В Тюмени произошел взрыв газа в гараже. По предварительным данным, пострадали пять человек. В здании гаража случилось обрушение кровли, площадь составила порядка 50 квадратных метров. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказали представители экстренных служб.

«Произошел взрыв газа в гаражном боксе на улице Малышева», — сказал собеседник агентства. По его словам, все пятеро пострадавших были госпитализированы. Пока обстоятельства взрыва газа выясняются.

Ранее газ взорвался в квартире в Нижнем Новгороде. По сведениям очевидцев, мужчина в доме сам пытался установить плиту, делал это неаккуратно и не вызывал специальные службы. Взрыв случился в пятиэтажном доме. В нескольких окнах выбило стекла, повреждены также межкомнатные и межквартирные перегородки.

Спасатели сообщили, что несущие конструкции здания при взрыве не пострадали. Из дома оперативно эвакуировали 13 человек. Одному из них потребовалась помочь врачей. Еще одна женщина отказалась от медицинской помощи во время гипертонического криза.