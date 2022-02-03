СМИ назвали причину взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде

Житель квартиры в Нижнем Новгороде, в которой взорвался газ, самостоятельно пытался установить плиту. Об этом сообщили РЕН ТВ очевидцы случившегося.

По данным собеседников издания, мужчина пытался установить газовую плиту без помощи профессионалов, но действовал неаккуратно. Именно это привело к взрыву.

Ранее в региональном ГУ МЧС сообщили, что вечером 3 февраля в пятиэтажном жилом доме взорвался газ. Здание находится на улице Ленина. В результате взрыва в доме выбило стекла, а также повредились межкомнатные и межквартирные перегородки.

Предварительно спасатели выяснили, что несущие конструкции при ЧП не пострадали. Всего из дома вывели на улицу 13 человек. Одному жильцу потребовалась медицинская помощь.

Как уточнил телеканал, из дома эвакуировали 49 человек, в числе которых оказались трое детей. Сейчас специалисты продолжают выяснять все обстоятельства взрыва газа в жилом доме.