Происшествия 11 января 2024, 22:27 Пять человек получили ранения во время обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка Пушилин: пять человек ранены в результате обстрела ВСУ Донецка РИА «Новости»

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В результате массированного обстрела Куйбышевского района Донецка пострадали как минимум пять человек, два из них в тяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале написал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Две женщины и один мужчина после обстрела находятся в состоянии средней тяжести, двое мужчин — в тяжелом состоянии.

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«По разным адресам произошло три пожара. Горела кровля частного дома, газовая труба и два грузовых автомобиля. На данный момент пожары спасателями ДНР ликвидированы», — сообщил Пушилин.

ВСУ вели огонь из РСЗО калибра 122 миллиметра, уточнил глава региона.

В результате обстрела ВСУ Куйбышевского района Донецка, Никитовского и Калининского района Горловки повреждены 11 жилых домовладений, а также шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе школа и два детских сада.