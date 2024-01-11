Происшествия 11 января 2024, 20:44 Здания двух детских садов в Донецке пострадали от обстрела ВСУ Кулемзин: в Куйбышевском районе Донецка два детсада пострадали от обстрела ВСУ РИА «Новости»

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Два детских сада получили повреждения при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка. Снаряды повредили кровлю и остекление, сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Куйбышевского района по улице Куйбышева повреждены кровля и остекление детского сада № 305. В здании детского сада № 262 осколками повреждена кровля», — написал глава города.

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Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщило об обстреле Донецка, по административному центру ДНР выпустили 20 ракет из РСЗО.

При обстреле Горловки 9 января погиб мирный житель. ВСУ нанесли удар по жилому массиву с применением кассетных боеприпасов. Повреждение получило здание Центра детского творчества.

Ранее при обстреле Донецка пострадали две пожилые женщины. Целью ВСУ были Кировский и Куйбышевский районы города.