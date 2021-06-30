Пять человек погибли в аварии в Краснодарском крае

В Краснодарском крае, в районе станицы Новомышастовская, пять человек погибли в ДТП с тремя автомобилями. Водитель одной из машин выехал на встречную полосу.

Авария произошла в Красноармейском районе рано утром 30 июня, сообщили в пресс-службе МВД. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель Toyota, который выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2112, она влетела во встречный Hyundai Accent.

Погибли пять человек, в том числе водитель Toyota. Пострадали четверо, двое из них срочно госпитализированы в больницу города Славянска-на-Кубани. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

МВД начало проверку, после чего будет принято процессуальное решение. Прокуратура Краснодарского края решает вопрос о возбуждении уголовного дела о нарушении ПДД, повлекшим массовую гибель людей.

Накануне в Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля, в результате погибли три человека, еще один пострадал. Для ликвидации последствий аварии пришлось привлечь МЧС.