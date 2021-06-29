Три человека стали жертвами массового ДТП в Нижегородской области

В Лысковском районе Нижегородской области столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще один пострадал. Об этом сообщили на сайте регионального МЧС.

Авария произошла в городе Лысково около 06:50. По предварительным данным, на 500-м километре федеральной автодороги М-7 «Волга» столкнулись четыре автомобиля: KIA Rio, Renault Logan, ВАЗ-2131 и КамАЗ. Одна из машин загорелась. Жертвами ДТП стали три человека.

Для ликвидации последствий аварии привлекали силы и средства МЧС. Причины аварии пока неизвестны, обстоятельства выясняются. На месте работают следователи и полицейские.

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях. На кадрах можно заметить, как с места ДТП эвакуируют обгоревший ВАЗ-2131. Из-за аварии грузовики встали в пробку. Дорожные службы устраняют последствия, движение контролируют сотрудники ГИБДД.

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