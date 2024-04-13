13 апреля 2024, 11:09
Неизвестный устроил резню в ТЦ Сиднея
Australian: шесть взрослых и один ребенок пострадали при резне в ТЦ Сиднея
По меньшей мере шесть взрослых и один ребенок пострадали в результате резни в ТЦ Сиднея в Австралии, Об этом сообщила местная газета Australian.
Неизвестный напал с ножом на посетителей Westfield Bondi Junction, крупного элитного торгового центра, 13 апреля. По словам очевидцев, в ТЦ также раздались выстрелы.
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Сайт News.com.au уточнил, что в результате атаки погибли четыре человека. По данным издания, мужчина набросился с ножом на посетителей центра, ранив в том числе женщину и ее девятимесячного ребенка.
Прибывшие к месту ЧП правоохранители выстрелом ликвидировали нападавшего.
В Челябинской области освободившийся из места заключения мужчина устроил резню в общежитии. В результате он смертельно ранил одного человека. Злоумышленника приговорили к 12,5 года лишения свободы.
Дети
Австралия
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