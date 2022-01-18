Пьяный водитель в Находке протащил инспектора ДПС и въехал с ним в стену. Видео

Пьяный водитель в Находке не повиновался требованию сотрудника ДПС остановиться. Полицейский зацепился за автомобиль нарушителя, после чего тот въехал в стену. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД России по Приморскому краю.

Уточняется, что водитель проехал на красный сигнал светофора, также у него не было водительского удостоверения.

Ранее похожий случай произошел в Рязани, водитель десять метров тащил на машине сотрудника ДПС, последний получил множественные переломы.

Теперь водителю грозит до 10 лет лишения свободы за применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти.