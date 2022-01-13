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    13 января 2022, 01:12

    Пьяный водитель протащил полицейского за машиной десятки метров в Рязани

    Пьяный водитель протащил сотрудника ДПС за машиной десятки метров в Рязани

    Ирэна Вороник

    Дело о применении насилия в отношении представителя власти завели на жителя Рязанской области, который протащил за своей машиной сотрудника полиции на несколько десятков метров. Об этом сообщило СУ СК по региону.

    Пьяный водитель протащил полицейского за машиной десятки метров в Рязани

    Все произошло в Рязани в понедельник, 10 января. Водитель автомобиля был пьяным за рулем. Сотрудник ДПС заметил неладное и подбежал к машине во время ее остановки на светофоре. Правоохранитель потребовал от водителя полностью остановиться, но мужчина не послушал и, наоборот, попробовал резко набрать скорость.

    Сотрудник полиции успел схватить водителя за одежду и попытался удержать, однако мужчина продолжил ехать — он тащил полицейского вслед за автомобилем. В итоге у сотрудника ДПС несколько переломов, сообщило «РИА Новости».

    «Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани СУ СК России по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

    Максимальный срок наказания по данной статье — 10 лет лишения свободы. Подозреваемого уже задержали, правоохранители проведут ряд экспертиз. Пострадавшего сотрудника ДПС планируют поощрить за проявленные стойкость и отвагу при задержании нарушителя.