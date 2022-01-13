Пьяный водитель протащил полицейского за машиной десятки метров в Рязани

Дело о применении насилия в отношении представителя власти завели на жителя Рязанской области, который протащил за своей машиной сотрудника полиции на несколько десятков метров. Об этом сообщило СУ СК по региону.

Все произошло в Рязани в понедельник, 10 января. Водитель автомобиля был пьяным за рулем. Сотрудник ДПС заметил неладное и подбежал к машине во время ее остановки на светофоре. Правоохранитель потребовал от водителя полностью остановиться, но мужчина не послушал и, наоборот, попробовал резко набрать скорость.

Сотрудник полиции успел схватить водителя за одежду и попытался удержать, однако мужчина продолжил ехать — он тащил полицейского вслед за автомобилем. В итоге у сотрудника ДПС несколько переломов, сообщило «РИА Новости».

«Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани СУ СК России по Рязанской области в отношении жителя Кадомского района 1994 года рождения возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти», — говорится в сообщении.

Максимальный срок наказания по данной статье — 10 лет лишения свободы. Подозреваемого уже задержали, правоохранители проведут ряд экспертиз. Пострадавшего сотрудника ДПС планируют поощрить за проявленные стойкость и отвагу при задержании нарушителя.