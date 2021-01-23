Пьяный водитель в Крыму сбил подростка и врезался в ЛЭП

Авария произошла в Джанкойском районе 22 января, в 18:30. Владелец ВАЗ-2109 ехал по одной из центральных улиц села Стальное, потом он двинулся в право и выехал на тротуар. Там он сбил двух пешеходов — 23-летнего молодого человека и 14-летнего подростка. Затем через несколько метров машина влетела в электроопору.

Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести и попали в Джанкойскую районную больницу.

Водителя задержали. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина сел за руль пьяным. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Ранее автомобиль вылетел с трассы и врезался в группу зрителей во время ралли в Лахденпохье. В результате два человека госпитализированы.