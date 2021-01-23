23 января 2021, 14:56
Пьяный водитель в Крыму сбил подростка и врезался в ЛЭП
Пьяный 34-летний водитель из Крыма сбил на тротуаре двоих человек, среди них один несовершеннолетний. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.
Авария произошла в Джанкойском районе 22 января, в 18:30. Владелец ВАЗ-2109 ехал по одной из центральных улиц села Стальное, потом он двинулся в право и выехал на тротуар. Там он сбил двух пешеходов — 23-летнего молодого человека и 14-летнего подростка. Затем через несколько метров машина влетела в электроопору.
Оба пешехода получили травмы различной степени тяжести и попали в Джанкойскую районную больницу.
Водителя задержали. Результаты медицинского освидетельствования показали, что мужчина сел за руль пьяным. Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Ранее автомобиль вылетел с трассы и врезался в группу зрителей во время ралли в Лахденпохье. В результате два человека госпитализированы.