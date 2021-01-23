Автомобиль влетел в зрителей на ралли в Карелии. Видео

Автомобиль вылетел с трассы и врезался в группу зрителей 22 января, во время ралли в Лахденпохье. В результате два человека госпитализировали. Очевидцы ДТП опубликовали видео в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель одного из автомобилей не справился с управлением и машину начало заносить. Поднимая снежную бурю, авто вылетело с дороги и перевернулось прямо на зрителей — люди попытались убежать, но не успели.

Автор ролика рассказал изданию «Daily Карелия», что за 15-20 минут до случившегося говорил с теми зрителями и просил их отойти подальше. Он пояснил, что уже не первый раз снимал на этом участке трассы и знал про возможные риски.

«Ну как можно так недооценивать скользкую, заснеженную дорогу и спортивные автомобили. Более того <…> первый автомобиль, скорее всего, уходил от толпы и чуть не прилетел в нашу сторону. Анализируя сейчас <…> [, понимаю, что] это был как второй звонок после моих слов», — отметил он.

Очевидец рассказал, что один мужчина чудом остался жив — его откинуло в яму, которая не дала автомобилю его придавить. Однако еще одного мужчину и женщину пришлось госпитализировать. Какие травмы они получили и как чувствуют себя сейчас, не уточняется.