Пьяный таксист из Москвы протаранил 4 машины подряд, врезался в дерево и сбежал

В Москве, на Волгоградском проспекте, таксист въехал в несколько автомобилей. После он врезался в дерево и скрылся с места происшествия. Об этом «360» рассказали в пресс-службе МВД по городу.

«Это было примерно в 12:20. В результате аварии пострадал пассажир такси. Сам таксист с места ДТП скрылся», — рассказали в ведомстве.

Сейчас водителя разыскивают сотрудники полиции. По данным Telegram-канала «112», таксист был пьяным. Пассажир, который находился в машине, тоже был в состоянии алкогольного опьянения. Он получил незначительные травмы, показания сотрудникам дать не смог.

В четверг на Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль попал в аварию. Пострадали два человека. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы их достать.