ДТП в Новой Москве закончилось распиливанием машины и вызовом полиции

На Калужском шоссе в Новой Москве автомобиль попал в аварию. Пострадали два человека. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы их достать, сообщил источник «360».

ДТП произошло в деревне Мамыри, входящей в состав поселения Мосрентген. У участников аварии на месте возник конфликт, они вызывали полицию. Других подробностей собеседник не привел.

В среду, 21 апреля, МВД сообщило о запуске в Центральном федеральном округе системы «Паутина». Это программа, которая по данным с дорожных камер позволяет отслеживать угнанные машины и водителей, покинувших место ДТП.

До конца года систему планируют внедрить в большинстве регионов России. Также программу будут использовать для электронного обжалования штрафов, выписанных водителям за зафиксированное камерой нарушение ПДД. Это можно будет сделать на портале госуслуг.