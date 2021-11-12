Пьяный полицейский повздорил со своей спутницей в такси и выстрелил в нее в Подмосковье
МВД Подмосковья: пьяный полицейский ранил девушку из травматического пистолета в такси
Пьяный сотрудник ГИБДД ехал с нетрезвой 20-летней подругой в такси. В дороге они поругались, полицейский достал травматический пистолет и выстрелил в спутницу. Раненую девушку отвезли в больницу. Это произошло около деревни Деулино под Сергиевым Посадом, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. А также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области», — рассказала Петрова.
Она добавила, что полицейского и девушку проверили на алкоголь — оба были пьяны. По словам Петровой, после этого происшествия в полиции начали служебную проверку. Гаишника могут уволить из органов и наказать за стрельбу по всей строгости закона. Также к ответственности привлекут его начальство.
В сентябре житель Сочи начал палить из травматического пистолета в воздух в торговом центре «Моремолл». Он поругался с мужчиной на бытовой почве и взялся за оружие.