Пьяный полицейский повздорил со своей спутницей в такси и выстрелил в нее в Подмосковье

Пьяный сотрудник ГИБДД ехал с нетрезвой 20-летней подругой в такси. В дороге они поругались, полицейский достал травматический пистолет и выстрелил в спутницу. Раненую девушку отвезли в больницу. Это произошло около деревни Деулино под Сергиевым Посадом, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«При досмотре у пассажира, сопровождавшего девушку, обнаружен травматический пистолет. А также установлено, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по Московской области», — рассказала Петрова.

Она добавила, что полицейского и девушку проверили на алкоголь — оба были пьяны. По словам Петровой, после этого происшествия в полиции начали служебную проверку. Гаишника могут уволить из органов и наказать за стрельбу по всей строгости закона. Также к ответственности привлекут его начальство.

В сентябре житель Сочи начал палить из травматического пистолета в воздух в торговом центре «Моремолл». Он поругался с мужчиной на бытовой почве и взялся за оружие.