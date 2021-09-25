Мужчина устроил стрельбу в торговом центре Сочи

Житель Сочи выстрелил из травматического пистолета в воздух в городском торговом центре «Моремолл». Причиной его поведения стал конфликт на бытовой почве. Стрелявший и его оппонент задержаны.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«25 августа в ТЦ „Моремолл“ между двумя мужчинами произошел конфликт, который возник на бытовой почве. Во время конфликта 22-летний местный житель произвел выстрел из травматического оружия вверх, оба мужчины задержаны и доставлены в дежурную часть отдела полиции», — сообщили полицейские.

Один человек стал жертвой стрельбы, которую открыл неизвестный в супермаркете Kroger в американском городе Коллервилл (штат Теннесси).