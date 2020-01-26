Пьяный полицейский насмерть сбил человека под Нальчиком

Полицейский из Нальчика выпил алкоголь и сел за руль. Ночью в селе Кенже городского округа Нальчик он насмерть сбил человека.

Как сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Кабардино-Балкарии со ссылкой на материалы проверки, ЧП произошло ночью 26 января в районе 03:00 часов на улице Катханова в селении Кенже. Он сбил местного жителя 1982 года рождения. От полученных травм мужчина умер на месте. Полицейский прошел медосвидетельствование. Оказалось, что он сел за руль пьяным.

17 июня 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточил наказание виновникам «пьяных» ДТП с жертвами. Если в ДТП с участием пьяного водителя погиб человек, то его могут посадить на срок до 12 лет. Если нетрезвый водитель виноват в гибели двух и более людей, то за решетку его могут отправить на 15 лет.