Происшествия 31 мая 2023, 13:58 Пьяный подросток пытался зарезать трех родственников в Подмосковье Подросток напал напал с ножом на бабушку, дедушку и прабабушку в округе Шаховская

Читать 360tv в

В Подмосковье 15-ти летний подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался зарезать бабушку, дедушку и прабабушку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

По данным ведомства, все произошло в деревне Щемелинки в городском округе Шаховская. Школьник ночью 31 мая напал на своих спящих родственников с ножом и нанес им тяжелые ранения. После этого он попытался скрыться, но правоохранители молодого человека задержали. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц, ход расследования поставила на контроль прокуратура Шаховского района.

Реклама

«В ближайшее время суд с участием прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», — уточнили в прокуратуре.

По информации источника «360» в правоохранительных органах, подросток решился на преступление из-за неприязненных отношений с родственниками. Прабабушке он нанес три удара в область живота и груди, у бабушки ранения грудной клетки и левой руки, дедушку ударил в грудь. Пострадавшие разоружили внука и вызвали скорую помощь, сейчас они находятся в больнице.

Вооруженный ножом мужчина напал на жену около магазина в Истре. Злоумышленника выстрелом в ногу остановили полицейские.