Происшествия 16 февраля 2024, 10:36 Пьяный петербуржец проехал на каршеринге по Дворцовой площади Нетрезвый юноша проехал по Дворцовой площади на каршеринге

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Нетрезвый 22-летний петербуржец заехал на Дворцовую площадь. Об этом сообщил сайт 78.ru со ссылкой на региональное управление МВД России.

ЧП произошло утром в четверг, 15 февраля. Наряд ДПС патрулировал центральные улицы Санкт-Петербурга. Правоохранители заметили подозрительную иномарку Cherry. Каршеринг выезжал со стороны Певческого моста на Дворцовую площадь.

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За рулем находился молодой человек из поселка имени Свердлова Всеволожского района Ленинградской области. Он выехал на Дворцовую площадь и покружил вокруг Александрийского столпа.

К нему быстро подоспели правоохранители и остановили его. Нетрезвый водитель в машине ехал не один. С ним в салоне иномарки находились пьяные друзья.

Машину изъяли и отправили на спецстоянку. Пьяного парня доставили в полицейский участок.

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