Происшествия 12 февраля 2024, 07:50 Пьяное ДТП на Сахалине унесло жизни трех человек ГИБДД Сахалина: в ДТП на трассе Южно-Сахалинск — Оха погибли 3 человека

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В Тымовском районе Сахалинской области произошла авария. На 514-м километре трассы Южно-Сахалинск — Оха столкнулись две иномарки. Три человека погибли, двое получили травмы, сообщила Госавтоинспекция Сахалинской области.

«Водитель автомобиля Toyota Mark II, не имея права управления транспортным средством, а также находясь в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением», — сказал начальник ОГИБДД ОМВД России по Тымовскому городскому округу Артем Панютин.

Госавтоинспекция Сахалинской области / Telegram

Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Toyota Chaser. Погибли два пассажира Toyota Mark II и один — Toyota Chaser. Госпитализировали водителя и семилетнего ребенка из второй иномарки. О судьбе виновника ДТП в Госавтоинспекции не сообщили.

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