Происшествия 30 мая 2023, 18:38 Пьяный россиянин взорвал дом вместе с женой, тещей и полугодовалой дочерью Kub Mash: в Сочи мужчина заперся с полугодовалым ребенком в комнате и взорвал дом Freepik

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В Сочи пьяный мужчина закрылся с шестимесячной дочерью в комнате, пустил газ в доме и взорвал его, чиркнув зажигалкой. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.

По информации издания, мужчина стал крестным отцом и выпил у родственников. Вернувшись домой он закрылся в комнате со своим полугодовалым ребенком и стал угрожать взорвать дом. Жена с тещей отбили у него малышку, несмотря на побои. Услышавший шум сосед пришел успокоить дебошира, но тот устроил подрыв. Девочка, мать и бабушка не пострадали. Злоумышленника госпитализировали с сильными ожогами. Супруга сочинца написала заявление в полицию.

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В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что после попытки пьяного мужчины подорвать дом вместе с семьей начата проверка. После ее проведения примут решение о возбуждении уголовного дела, пока назначен ряд экспертиз.

Ранее «360» сообщал, что мужчина поджог дом бывшей жены в деревне Кривцы, огонь перешел на соседний дом. Площадь пожара составила 420 квадратных метров. Поджигателя задержали.