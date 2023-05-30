30 мая 2023, 18:38
Пьяный россиянин взорвал дом вместе с женой, тещей и полугодовалой дочерью
Kub Mash: в Сочи мужчина заперся с полугодовалым ребенком в комнате и взорвал дом
В Сочи пьяный мужчина закрылся с шестимесячной дочерью в комнате, пустил газ в доме и взорвал его, чиркнув зажигалкой. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash.
По информации издания, мужчина стал крестным отцом и выпил у родственников. Вернувшись домой он закрылся в комнате со своим полугодовалым ребенком и стал угрожать взорвать дом. Жена с тещей отбили у него малышку, несмотря на побои. Услышавший шум сосед пришел успокоить дебошира, но тот устроил подрыв. Девочка, мать и бабушка не пострадали. Злоумышленника госпитализировали с сильными ожогами. Супруга сочинца написала заявление в полицию.
Реклама
В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю заявили, что после попытки пьяного мужчины подорвать дом вместе с семьей начата проверка. После ее проведения примут решение о возбуждении уголовного дела, пока назначен ряд экспертиз.
Ранее «360» сообщал, что мужчина поджог дом бывшей жены в деревне Кривцы, огонь перешел на соседний дом. Площадь пожара составила 420 квадратных метров. Поджигателя задержали.
Дети
Сочи
Реклама
Реклама