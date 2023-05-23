Эксклюзив 23 мая 2023, 17:11 Мужчина спалил два дома в Подмосковье Источник «360»: мужчина поджег дом экс-супруги в Кривцах, огонь перешел на соседей

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Мужчина совершил поджог дома бывшей жены в деревне Кривцы, огонь перешел на соседний дом. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Потерпевшая рассказала, что ее бывший супруг взломал дверь в помещение и поджег вещи, после чего пламя распространилось на соседей.

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На место пожара прибыли сотрудники МЧС, но спасти дом уже не удалось.

«Открытое горение, площадь распространения составила 420 квадратных метров. По пострадавшим информация не поступала», — уточнили «360» в пресс-службе ведомства по Московской области.

Правоохранительные органы задержали поджигателя.